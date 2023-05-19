Грузины "тепло" встретили первых пассажиров из России

Акцией протеста в Тбилиси встретили первый авиарейс из России после возобновления прямых перелетов.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, у аэропорта имени Шота Руставели собрались десятки протестующих.

Они пришли выразить свое недовольство возобновлением прямых авиарейсов между Москвой и Тбилиси. Зона выхода из аэропорта оцеплена десятками сотрудников полиции.

Сообщается, что представители грузинской оппозиционной партии "Дроа" ("Время") и их сторонники устроили в пятницу акцию протеста в тбилисском международном аэропорту

Ранее мы писали о сюрпризах, с которыми столкнутся пассажиры первого рейса из России в Грузию.