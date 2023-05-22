Спикер грузинского парламента пытается примирить президента и авиакомпанию

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили считает неприемлемым конфликт между президентом республики Саломе Зурабишвили и национальным перевозчиком Georgian Airways, возникший из-за того, что авиакомпания возобновила полеты в РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Для меня является неприемлемым как то, что президент бойкотирует грузинскую компанию (Georgian Airways - прим. ТАСС), так и то, что со стороны грузинской компании происходит бойкот президента", - сказал Папуашвили в понедельник грузинским журналистам.

Зурабишвили 20 мая заявила, что объявляет бойкот Georgian Airways, так как авиакомпания приступила к выполнению прямых рейсов из Тбилиси в Москву. В ответ основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили заявил, что Georgian Airways не будет пускать на борт своих самолетов президента Грузии.

Ранее мы писали о реакции премьер-министра Грузии на возобновление авиасообщения с Россией.