Российский политолог развеял армянский миф

Ведущий научный сотрудник и директор Лаборатории анализа международных процессов Института международных исследований (ИМИ) МГИМО МИД РФ Николай Силаев развеял еще один миф армян, активно продвигаемый политтехнологами в Ереване.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, во время дискуссии посвященной отношениям России и Армении, специалист отметил, что потенциальный уход из Армении станет для России потерей престижа, но не отразится на безопасности Москвы.



"Вопросы престижа и безопасности - это разные вопросы. Здесь хотелось бы подчеркнуть, да, мы видим, как один из возможных, сценарий, при котором влияние, присутствие России по эту сторону на Южном Кавказе радикальным образом сокращается. Это, конечно, и выход Армении из ОДКБ и сворачивание российского миротворческого контингента в Карабахе, и уход военной базы из Армении - это, конечно же, будет сильным ударом по престижу, но это не будет ударом по безопасности России", - сказал он в субботу в рамках организованного Аналитическим центром стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) круглого стола на тему "Военно-политический союз Армении и России: вызовы и перспективы".



Эксперт также добавил следующее: "Конечно, лучше для нас, если присутствие в регионе сохранится, но даже уход из Армении не станет для России невосполнимым ущербом с точки зрения безопасности".



Но в то же время российский эксперт заявил, что Россия ориентирована на то, чтобы остаться в регионе и Армении.



"Я говорю об одном из сценариев, который рассматривается в России как один из возможных сценариев", - сказал Силаев

Ранее мы писали о том, что Армения оправдывалась за неуважение к ОДКБ.