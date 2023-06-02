Латвия поддержала амбиции Грузии

Латвия высказала свою позицию по поводу желания Грузии стать членом Европейского Союза.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сказал, что двери должны быть открыты для тех стран, которые хотят присоединиться к Евросоюзу.

"Латвия думает, что место Грузии в ЕС, но то, чего явно хотят люди, как видно, не совсем соответствует тому, о чем говорит правительство, это небольшое несоответствие. Я настроен позитивно, что это вскоре разрешится", - заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.