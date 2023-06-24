В Японии зафиксировали первый в мире случай заражения и смерти человека от вируса Оз

Министерство здравоохранения Японии зарегистрировало первый в мире случай заражения человека вирусом Оз и смерти от него. Как сообщило ведомство, речь идет о женщине, умершей в 2022 году, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Жительница префектуры Ибараки в возрасте старше 70 лет обратилась к врачам с жалобами на лихорадку и усталость. У нее была диагностирована пневмония, однако ее состояние ухудшилось, и она была госпитализирована, а на верхней части бедра был обнаружен укусивший ее клещ.

Женщина умерла от миокардита через 26 дней после госпитализации. Позднее было установлено, что она была заражена вирусом Оз. Предположительно, причиной заражения стал укус клеща.

Вирус Оз впервые был обнаружен в Японии в 2018 году. Он может распространяться через укусы клещей, однако случаев заражения людей не было. Вместе с тем, по данным медиков, ранее у двух охотников были выявлены антитела к нему.

Вакцины от вируса Оз нет.