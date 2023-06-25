В Англии упал воздушный шар

Молодой человек погиб в Великобритании после того, как воздушный шар, которым он управлял, упал во время полета.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел в графстве Вустершир в воскресенье.

"В 06:20 полиция получила звонок о том, что воздушный шар сдулся и рухнул поблизости от дороги А449 около Обмерсли, - отмечается в сообщении местной полиции. - Чрезвычайные службы прибыли на место инцидента, но, к сожалению, мужчина был признан мертвым".

По свидетельству одного из очевидцев, слова которого приводит телеканал Sky News, аэростат рухнул с высоты несколько сотен метров. "Несмотря на раннее утро, в небе было много воздушных шаров, потому что погода была ясной. Внезапно произошла вспышка, это выглядело как огненный шар, вылетевший из синего воздушного шара, и он упал словно камень, - рассказал свидетель произошедшего. - Высота была слишком большая, чтобы кто-то выжил, увидеть это было ужасно". Sky News уточняет, что погибшему около 20 лет.

Британская комиссия по расследованию авиационных происшествий начала изучение обстоятельств инцидента.

На этих выходных сотни человек наблюдали за первым Фестивалем воздушных шаров Вустершира. Он должен был состояться еще в прошлом месяце, но был перенесен на июнь и прошел с пятницы по субботу. В оргкомитете фестиваля сообщили, что не имеют никакого отношения к запуску аэростатов в воскресенье, так как они поднялись в небо уже на следующий день и это было сделано в индивидуальном порядке.