Тоноян останется под арестом

Мера пресечения Давида Тонояна не менялась.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил Судебный департамент.

"В ответ на публикации в СМИ поясняем, что мера пресечения в отношении Давида Тонояна (арест) судом не менялась", - говорится в сообщении.

Апелляционный антикоррупционный суд отправил дело на новое расследование, однако оставил меру пресечения неизменной.

Также департамент пояснил причину нового ареста торговца оружием Давида Галстяна. Галстяна, ранее освобожденного под залог, отправили под арест в связи с тем, что следствие представило суду новые факты: находясь на свободе, он пытался препятствовать следствию путем незаконного воздействия на участников судебного процесса.