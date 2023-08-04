Армяне не верят в Пашиняна

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну не доверяет более 67% граждан.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил директор армянского представительства "GALLUP International association" Арам Навасардян.

По его словам, за пресс-конференцией премьера 25 июля следили 65% граждан. Отвечая на вопрос, можно ли доверять ответам премьера, 16,1% респондентов ответили положительно. 14,5% "скорее доверяют. 13,1% опрошенных заявили, что "скорее не доверяют", а 54,4% респондентов ответили, что "совсем не доверяют". Затруднилось ответить 1,8%.

"Мы видим, что ответам Пашиняна не доверяют более 67%, и это довольно большая цифра", - отметил премьер.

Отвечая на вопрос, есть ли в Армении политзаключенные, 47,2% граждан ответили, что есть, 31,1% так не считают, еще 22,7% затруднились ответить.