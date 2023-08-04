https://news.day.az/world/1586872.html Скандальные высказывания Пашиняна протестующему родителю погибшего солдата - идите и займитесь живыми детьми
Скандальные высказывания Пашиняна протестующему родителю погибшего солдата - идите и займитесь живыми детьми
Родители и родственники военнослужащих, пропавших без вести в ходе 44-дневной войны, 4 августа проводят акцию протеста у здания Правительства Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Один из участников акции сообщил, что в последний раз, когда родители встречались с Николом Пашиняном, последний сказал: "Я не понимаю, у вас дома больше нет детей? Иди и займитесь живыми детьми. Почему все время занимаетесь без вести пропавшими?".
Протестующие отправились на встречу с председателем парламентской следственной комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны Андраником Кочаряном.
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