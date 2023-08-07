https://news.day.az/world/1587548.html Армен Григорян провел переговоры с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана
Армен Григорян провел переговоры с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана
Секретарь Совбеза Армен Григорян провел телефонный разговор с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, одной из тем являлась ситуация на Южном Кавказе.
Стороны также обсудили экономическое содействие Армении и Ирана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре