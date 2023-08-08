Полиция в Ереване жестко разгоняет протестующих
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Полиция в Ереване жестко разгоняет протестующих.

Как передает во вторник Day.Az, согласно кадрам, распространившимся в социальных сетях, участники протеста перекрыли улицы на площади Республики.

Медики оказывают помощь нескольким пострадавшим в результате действий полицейских.