https://news.day.az/world/1587890.html Полиция в Ереване жестко разгоняет протестующих - ВИДЕО
Полиция в Ереване жестко разгоняет протестующих - ВИДЕО
Полиция в Ереване жестко разгоняет протестующих.
Как передает во вторник Day.Az, согласно кадрам, распространившимся в социальных сетях, участники протеста перекрыли улицы на площади Республики.
Медики оказывают помощь нескольким пострадавшим в результате действий полицейских.
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