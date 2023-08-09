https://news.day.az/world/1587962.html Российские солдаты в Армении провели учения
Российские солдаты в Армении провели учения
Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты военной базы Южного военного округа Вооруженных Сил России в Армении провели учебно-тренировочный сбор.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа Вооруженных Сил России.
В рамках учений они выполнили задачи разведки и мониторинга обстановки на полигоне в высокогорье.
На полигоне локализованы условно загрязненные территории, военнослужащими проведены дезинфекционные работы, пострадавшим условно оказана медицинская помощь.
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