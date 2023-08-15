Военком в Армении "отмазал" призывника и попался в руки правоохранителей

Глава сюникского территориального отдела Службы призывного и мобилизационного укомплектования Минобороны Армении С. Д. получил взятку в $23 тыс, чтобы освободить призывника от службы в армии.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Антикоррупционный комитет.

В частности, житель Еревана Г.Х. летом 2023 г. обратился к нему с просьбой освободить сына от армии на основании надуманной болезни.

Для того, чтобы признать призывника негодным, его прописали в Горисе, призыв оттуда подпадает под юрисдикцию сюникских военных.

В обмен на "услугу" С. Д. получил взятку в размере 8,887 млн драмов ($23 тыс).

Должностное лицо и отец призывника были задержаны. Им предъявлено обвинение, после чего их арестовали.

Ранее мы писали о том, что бывший глава полицейских в Армении присвоил миллионы.

