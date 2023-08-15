Военком в Армении "отмазал" призывника и попался в руки правоохранителей
Глава сюникского территориального отдела Службы призывного и мобилизационного укомплектования Минобороны Армении С. Д. получил взятку в $23 тыс, чтобы освободить призывника от службы в армии.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Антикоррупционный комитет.
В частности, житель Еревана Г.Х. летом 2023 г. обратился к нему с просьбой освободить сына от армии на основании надуманной болезни.
Для того, чтобы признать призывника негодным, его прописали в Горисе, призыв оттуда подпадает под юрисдикцию сюникских военных.
В обмен на "услугу" С. Д. получил взятку в размере 8,887 млн драмов ($23 тыс).
Должностное лицо и отец призывника были задержаны. Им предъявлено обвинение, после чего их арестовали.
Ранее мы писали о том, что бывший глава полицейских в Армении присвоил миллионы.
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