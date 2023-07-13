Громкое дело о взятках в Армении

Экс-глава полиции Армении Владимир Гаспарян присвоил около 2 миллиардов драмов (в пересчете около $5,1 млн).

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил Антикоррупционный комитет республики, завершивший следствие по делу Гаспаряна. Дело передано прокурору для рассмотрения в суде.

Согласно материалам дела, Гаспарян, занимавший различные посты в госаппарате в 2000-2018 годах, а также А. Акопян (фактически руководивший его охраной в 2011-2018 годах), приобрели дома и автомобили, значительно превышающие по стоимости доходы их самих и членов их семей. Часть этого имущества они записывали на своих родных и близких. В частности, Гаспарян записал на Акопяна несколько автомобилей, приобретенных в одном из автосалонов Еревана на общую сумму 150 млн драмов (около $385 тыс).

В тот же период, с 2000-го по 2018-й, супруга Гаспаряна занимала различные должности в военной полиции Минобороны, а затем - в полиции Армении, при этом не являясь на службу. Таким образом, ей была незаконно выплачена зарплата на общую сумму 36 млн драмов (около $92 тыс).

В результате этих и других правонарушений (превышения служебных полномочий, растраты, иная коррупционная деятельность) Гаспарян присвоил около 2 млрд драмов, которые затем формально узаконил различными путями. 700 млн драмов (около $1,8 млн) из этой суммы он потратил на ремонт принадлежащих ему частных домов в Ереване и Гегаркуникской области, а также на ремонт производственного помещения.

Напомним, Владимир Гаспарян в 1993-1996 года был заместителем министра внутренних дел, в 1997-2009 годах руководил военной полицией, а в 2011-18 годах - Полицией республики.

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