Бывший глава Минобороны Армении объявлен в международный розыск

Генпрокуратура Армении начала процесс объявления в международный розыск экс-министра обороны РА Вигена Саркисяна, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.



Пресс-секретарь генпрокуратуры РА Аревик Хачатрян подтвердила факт прекращения сроков уголовного преследования в отношении Саркисяна, одновременно проинформировав, что Генпрокуратура инициировала процесс объявления экс-министра обороны в международный розыск.



9 февраля 2023 года генпрокуратура РА предъявила Вигену Саркисяну (занимал должность министра обороны в 2016-2018 гг.) обвинение в превышении должностных полномочий.



Дело возбуждено по факту нарушения порядка предоставления квартир в многоквартирном здании в Ереване по адресу Асратяна, 25/6 в январе 2018 года, установленного решением правительства от 7-го марта 2007 года "О жилищном обеспечении военнослужащих системы Министерства обороны Армении"