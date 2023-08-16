Армянский резервист сбежал с боевой позиции

Один из резервистов, участвующих в сборах, самовольно покинул боевую позицию.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Минобороны Армении.

"16 августа резервист Г. В., по предварительным данным, самовольно покинул боевую позицию. В целях обнаружения участника тренировочных сборов проводятся поисковые работы", - говорится в сообщении.

