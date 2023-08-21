Помогавший уклонистам сотрудник минобороны Армении попался на взятке

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании сообщения гражданина в антикоррупционном комитете РА, а также следственных и других производственных действий были выявлены случаи вымогательств должностным лицом Министерства обороны РА взяток в размере 150-170 тысяч драмов от граждан.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает антикоррупционный комитет.

В частности, предварительным следствием, проведенным по делу, инициированному антикоррупционным комитетом, было обосновано, что М.В., получивший гражданство в РА, для постановки на учет в Вооруженных силах до получения паспорта 2 мая 2023 года представил соответствующие документы в службу призывного и мобилизационного пополнения. Затем в тот же день упомянутому гражданину позвонил Р. Г. и предложить дать взятку в размере 150 000 драмов должностному лицу Министерства обороны за предоставление документов в более ранний срок, а также то, чтобы в будущем его не привлекали к учебным сборам.

После этого гражданин представил в антикоррупционный комитет сообщение о требовании у него взятки, на основании которого в рамках инициированного в Комитете производства было проведено тайное следственное действие "имитация дачи взятки", в ходе которого офицер отдела планирования и анализа призывной и мобилизационной службы МО, майор С. С. При посредничестве знакомого Р.Г. получил взятку в размере 150 000 драмов. Сразу после этого оба были задержаны.

В ходе предварительного следствия установлено еще 4 аналогичных эпизода. По отработанной схеме, КМ. Пересылал данные обратившихся в мобилизационное управление на телефонный номер жены своего знакомого Р.Г. Тот звонил и предлагал за взятку ускорить передачу документов. Общий размер полученной взятки составил 650 тысяч драмов. Гражданам было обещано, что в будущем их не станут призывать на сборы, хотя подобное решение не входило в функции К.М.