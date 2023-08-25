https://news.day.az/world/1592329.html Рейсу Гафан - Ереван не суждено было взлететь
Рейсу Гафан - Ереван не суждено было взлететь
Авиарейс Гафан - Ереван сегодня не был осуществлен.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по причине того, что самолет не прибыл из Еревана в Гафан, обратный рейс выполнен не был.
Лица, купившие билеты в Ереван, вынуждены отправиться в столицу Армении на такси или личном автомобиле.
Отметим, что согласно решению правительства Армении, с начала этой недели началось выполнение регулярных рейсов из Еревана в город Гафан, граничащий с Азербайджаном.
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