Рейсу Гафан - Ереван не суждено было взлететь

Авиарейс Гафан - Ереван сегодня не был осуществлен.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по причине того, что самолет не прибыл из Еревана в Гафан, обратный рейс выполнен не был.

Лица, купившие билеты в Ереван, вынуждены отправиться в столицу Армении на такси или личном автомобиле.

Отметим, что согласно решению правительства Армении, с начала этой недели началось выполнение регулярных рейсов из Еревана в город Гафан, граничащий с Азербайджаном.