Глава армянского минобороны встретился с военным атташе США

Министр обороны Армении Сурен Папикян провел переговоры с новым атташе посольства США по вопросам обороны, полковником Кевином Стилом, обсудив с ним вопросы сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба минобороны.

Отмечается, что на встрече присутствовал также временный поверенный в делах США в Армении Уильям (Чип) Лейтинен.

Стороны рассмотрели ряд вопросов, касающихся нынешнего армяно-американского взаимодействия в сфере обороны, перспектив развития партнерства, а также региональной безопасности.