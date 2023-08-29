https://news.day.az/world/1593382.html Глава армянского минобороны встретился с военным атташе США
Глава армянского минобороны встретился с военным атташе США
Министр обороны Армении Сурен Папикян провел переговоры с новым атташе посольства США по вопросам обороны, полковником Кевином Стилом, обсудив с ним вопросы сотрудничества.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба минобороны.
Отмечается, что на встрече присутствовал также временный поверенный в делах США в Армении Уильям (Чип) Лейтинен.
Стороны рассмотрели ряд вопросов, касающихся нынешнего армяно-американского взаимодействия в сфере обороны, перспектив развития партнерства, а также региональной безопасности.
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