В России отказ Армении впустить главу общества дружбы назвали "не очень хорошим знаком"

Отказ армянских властей впустить в республику главу Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова является "не очень хорошим знаком".

Как передает Day.Az, об этом заявил ТАСС руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

"Я могу это прокомментировать в том смысле, что это не очень хороший знак. Знак не очень хороший не в отношении биографии нашего бывшего коллеги, который возглавлял наш культурный центр еще до моего прихода в Россотрудничество, а не очень хороший знак, об этом наш МИД уже делал заявление, в том, что касается политики участия элит Армении в отношении России", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее мы писали о том, что российский дипломат стал нежелательным лицом в Армении.