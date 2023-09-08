Захарова отмечает рост антироссийских настроений в Армении

В Армении растёт число медиаструктур с прозападным уклоном, нацеленным на дискредитацию России и ее отношений с Арменией.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в приветствии участникам Российско-армянского медиафорума в Ереване.

"Мы фиксируем негативные сообщения, зачастую выдержанные в конфронтационном ключе, которые ставят под сомнение конструктивную роль России в регионе. Есть, к сожалению, в Армении и информационные ресурсы открыто, извините, поливающие грязью, не критикующие, а поливающие грязью наши с вами общие межгосударственные механизмы взаимодействия, включая ОДКБ и ЕАЭС", - отметила Захарова.