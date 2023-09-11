Армения испугалась западных санкций и нанесла удар России

Правительство Армении хочет ужесточить контроль над экспортом и реэкспортом продукции двойного назначения.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, кабмин представил в парламент проект изменений в закон "О контроле за экспортом товаров двойного назначения, их транзитной перевозкой через территорию Армении, а также передачей информации и результатов интеллектуальной деятельности двойного назначения".

Представляя документ, замминистра экономики Нарек Терян отметил, что целью проекта является конкретизация полномочий и обязательств правительства, установление норм и усовершенствовать сферу.

Документ предлагает наделить правительство функциями по установлению порядка проведения лабораторной экспертизы товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях. Терян считает, что на этом фоне есть необходимость контролировать процесс и исключить возможные риски в плане использования в военных целях.

Изменения в законе также дают полномочия правительству устанавливать список чувствительных товаров, требующих особого контроля при экспорте.

Ранее в Financial Times уличили Армению в увеличении экспорта автомобилей в Россию на фоне антироссийских санкций.

Было отмечено, что Экспорт машин из Армении в РФ только за январь 2023 года взлетел в 200 раз, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив $180 млн.

Издание недоумевает, что Армения не производит автомобили, но при этом экспорт автомобилей из этой крошечной страны в Россию резко вырос после начала войны в Украине - с 800 000 долларов в январе 2022 года до чуть более 180 миллионов долларов в том же месяце этого года.

"Самым ярким примером являются автомобили, но экспорт других товаров из Армении в Россию также вырос, что привело к почти двукратному увеличению торговли между двумя странами в 2022 году.

Российские потребители обратились к третьим странам в поисках того, чего им не хватает из-за западных санкций и ухода корпораций, в результате Армения оказалась в центре оживленного нового торгового маршрута потребительских товаров.