Армения помогает РФ обходить санкции США, экспорт автомобилей вырос в 200 раз!

Экспорт машин из Армении в РФ только за январь 2023 года взлетел в 200 раз, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив $180 млн.

Как передает Day.Az, об этом пишет издание Financial Times.

Издание недоумевает, что Армения не производит автомобили, но при этом экспорт автомобилей из этой крошечной страны в Россию резко вырос после начала войны в Украине - с 800 000 долларов в январе 2022 года до чуть более 180 миллионов долларов в том же месяце этого года.

"Самым ярким примером являются автомобили, но экспорт других товаров из Армении в Россию также вырос, что привело к почти двукратному увеличению торговли между двумя странами в 2022 году.

Российские потребители обратились к третьим странам в поисках того, чего им не хватает из-за западных санкций и ухода корпораций, в результате Армения оказалась в центре оживленного нового торгового маршрута потребительских товаров.

Для Армении это способствовало огромному буму: ее валовой внутренний продукт вырос на рекордные 13 процентов в 2022 году, что более чем вдвое превышает темпы предыдущего года.

Но это также разочаровало западные столицы. Официальные лица США в марте включили Армению в число государств, используемых для "контрабандного ввоза запрещенных товаров" в Россию. В последнем санкционном пакете ЕС, направленном на предотвращение обхода третьих стран, в число виновных также включены организации в Армении", - пишет издание.

FT напомнили, что правительство Армении категорически отвергает это обвинение. Сообщения об обходе санкций "не более чем слухи", - оправдывался в марте премьер-министр Никол Пашинян, утверждая, что реальность противоположна".

"Руководство Армении публично заявило о своем намерении ограничить торговлю всеми рискованными товарами", - заявило министерство иностранных дел, добавив, что тесно сотрудничает с США и ЕС и составило список товаров, которые могут быть использованы российских военных, которые сейчас находятся под особо строгим контролем.

"По словам брокеров и покупателей, автомобили в основном прибывают из США через черноморский порт Поти в Грузии. Затем многие из них доставляются в Армению для таможенного оформления, поскольку страна является частью блока беспошлинной торговли с Россией.

Город Гюмри является ключевым транспортным узлом, откуда автомобили направляются на север в Россию по дороге, снова пересекая Грузию.

В январе 2022 года, до начала войны в Украине, Армения импортировала из США автомобилей на сумму 2,8 млн долларов. Но год спустя эта цифра взлетела до 29,5 млн долларов. С тех пор курс продолжает расти. В апреле этого года Армения импортировала американских автомобилей на сумму 34 миллиона долларов.

По словам покупателей и брокеров, большинство из них покупаются дешево в США на аукционах подержанных страховок, где автомобили считаются списанными страховщиками. Затем автомобили чинятся в ремонтных мастерских в Грузии или Армении. Это обеспечивает высокие показатели прибыли. Отремонтированные подержанные автомобили могут быть проданы в России намного дороже их себестоимости, несмотря на то, что им предстоит пройти долгий путь.

Это также удерживает трейдеров в соответствии с ценовым пределом европейских санкций, на котором сейчас настаивают некоторые местные таможенники.

Хотя Запад стремится усилить экспортный контроль, некоторые аналитики также опасаются сдерживания всплесков роста небольших экономик в регионе, которые, похоже, все больше склоняются к разрыву своих исторических связей с Россией и обращению лицом к Западу.

В недавнем рабочем документе Европейский банк реконструкции и развития отметил, что, хотя эта торговля через такие страны, как Армения, составляет лишь небольшую часть того, что Россия импортировала с запада, "эти суммы велики для стран-посредников" и внесли "значительный вклад" в их экономический рост", - подчеркивается в статье.