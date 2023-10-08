https://news.day.az/world/1604714.html Замглавы ХАМАС назвал цель пленения израильтян при атаке на страну
Замглавы ХАМАС назвал цель пленения израильтян при атаке на страну
Напомним, что ХАМАС нанес массированный ракетный удар по территории Израиля утром 7 октября. В ответ Тель-Авив объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи". Первая фаза операции к ночи 8 октября завершилась.
Из последних данных, со стороны Израиля погибли 300 человек, более 1,5 тысяч ранены. В свою очередь, минздрав Палестины сообщает о 200 погибших и 1000 раненых в Газе.
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