Замглавы ХАМАС назвал цель пленения израильтян при атаке на страну

Заместитель главы ХАМАС Салих аль-Арури объяснил, зачем его организация брала в плен израильтян. Таким образом они хотят освободить членов своего движения из тюрем Израиля, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Аль-Арури заявил, что членам ХАМАС удалось захватить в плен и убить множество израильских солдат, и их число будет расти.

"Наши заключенные томятся в израильских тюрьмах, их свобода становится все более очевидной. То, что у нас есть в руках, освободит всех наших заключенных. Чем дольше продолжаются боевые действия, тем больше будет число пленных", - подчеркнул Салих аль-Арури в эфире телеканала Al Jazeera.

Никаких конкретных цифр он не назвал, но заявил, что среди плененных есть и старшие офицеры.

Кроме того, Салих аль-Арури назвал вторжение на территорию Израиля "тотальной битвой", целью которой является в том числе "свобода святых мест".

По данным неправительственной организации по защите прав заключенных Addameer, в израильских тюрьмах к настоящему времени находятся примерно 5200 палестинцев, в том числе 33 женщины и 170 несовершеннолетних.