Беларусь выразила протест Польше

Временного поверенного в делах Польши в Минске Мартина Войцеховского вызвали в МИД Беларуси, где ему выразили протест из-за нарушения государственной границы польским воздушным судном, передает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В ходе встречи польскому дипломату заявлен решительный протест в связи с очередным фактом нарушения 2 ноября 2023 года государственной границы Республики Беларусь воздушным судном со стороны Республики Польша", - сказано в заявлении министерства.

Белорусская сторона также потребовала проведения тщательного расследования этого инцидента и принятия действенных мер по исключению подобных случаев в будущем. Кроме того, представителю Польши решительно указали на принципиальную недопустимость халатного отношения к осуществлению полетов в приграничной зоне.