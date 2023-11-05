Хакан Фидан обсудил ситуацию в регионе с коллегами из Египта и Иордании

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор со своими египетскими и иорданскими коллегами Сами Шукри и Эйменом эс-Сафеди.

Как передает Trend, об этом сообщили в дипломатических источниках МИД Турции.

Согласно информации, телефонные разговоры состоялись в рамках усилий Турции по мирному решению продолжающегося конфликта между Израилем и Палестиной. В ходе разговора состоялся обмен мнениями об объявлении чрезвычайного прекращения огня в израильско-палестинском конфликте и доставке гуманитарной помощи в регион.

В телефонном разговоре Хакана Фидана с египетским коллегой была подчеркнута важность бесперебойной и непрерывной доставки гуманитарной помощи в регион.