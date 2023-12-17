https://news.day.az/world/1622574.html Американский регулятор отказал SpaceX в субсидиях для Starlink
Американский регулятор отказал SpaceX в субсидиях для Starlink
Федеральная комиссия по связи США отказала компании SpaceX в субсидиях на систему спутникового интернета Starlink. Об этом сообщает издание SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Речь шла о выделении 900 миллионов долларов на обеспечение интернетом сельских территорий. Таким образом, американский регулятор оставил в силе свое прошлогоднее решение.
В SpaceX заявили, что "глубоко разочарованы и озадачены" полученным отказом.
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