Американский регулятор отказал SpaceX в субсидиях для Starlink

Федеральная комиссия по связи США отказала компании SpaceX в субсидиях на систему спутникового интернета Starlink. Об этом сообщает издание SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь шла о выделении 900 миллионов долларов на обеспечение интернетом сельских территорий. Таким образом, американский регулятор оставил в силе свое прошлогоднее решение.

В SpaceX заявили, что "глубоко разочарованы и озадачены" полученным отказом.

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