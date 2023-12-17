В Польше обеспокоились способностью России выйти к ее границам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят поражение без помощи Запада. При этом Россия выйдет к границе Польши, заявил обозреватель издания Rzeczpospolita Енджей Белецкий, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Украине срочно нужна военная и финансовая помощь, иначе под давлением русских фронт рухнет, а украинское государство обанкротится", - отметил журналист.

По мнению эксперта, Киев "давно бы потерпел поражение в конфликте", если бы не американские деньги и оружие. На данном этапе шансы президента Соединенных Штатов Джо Байдена убедить Конгресс одобрить очередной пакет помощи Киеву "ничтожны".

В итоге это будет означать, что "прямо за польской границей будет простираться Российская империя", резюмировал Белецкий.

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