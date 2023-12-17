Премьер-министр Эстонии заразилась коронавирусом

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заразилась коронавирусом (COVID-19).

Как сообщает Day.Az, об этом Кая Каллас написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что сегодня утром результат ее теста на COVID оказался положительным, поэтому пришлось перенести ряд встреч: "К сожалению, нам пришлось отложить первый зарубежный визит нового премьер-министра Польши Дональда Туска, который должен был приехать в Эстонию. Перенесена также встреча премьер-министров стран Балтии в столице Эстонии".

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