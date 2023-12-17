Армия Израиля нашла три тоннеля ХАМАС у здания школы при ООН

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила три тоннеля палестинского движения ХАМАС у школы Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом говорится в Telegram-канале ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным ЦАХАЛ, в здании недалеко от школы военные нашли детали для изготовления ракет.

"Возле школы БАПОР были обнаружены три шахты террористических тоннелей", - говорится в посте.

ЦАХАЛ также отметил, что в ходе рейда на оперативный центр в районе Шеджайя города Газа были найдены оружие и взрывные устройства, среди которых автоматы АК-47 и гранаты.

Отмечается, что военные также обнаружили 15-метровый тоннель, из которого ХАМАС ранее осуществлял нападения на войска, и уничтожили его с помощью самолета ВВС Соединенных Шатов.

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