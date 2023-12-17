https://news.day.az/world/1622870.html Иран заявил о казни агента израильской разведки
Иран заявил о казни агента израильской разведки
16 декабря в Иране казнили мужчину, которого обвинили в работе на израильскую разведывательную службу Моссад, сборе секретной информации, а также "подрыве государственного порядка и пропаганде антиреволюционных групп и организаций".
Об этом сообщает иранское агентство IRNA, передает Day.Az со ссылкой на nv.ua.
Имя казненного не оглашается.
Как отмечает агентство, суд отклонил апелляцию обвиняемого. Казнь состоялась утром в субботу, 16 декабря, в тюрьме Захедан на юго-востоке Ирана.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре