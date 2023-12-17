Иран заявил о казни агента израильской разведки

16 декабря в Иране казнили мужчину, которого обвинили в работе на израильскую разведывательную службу Моссад, сборе секретной информации, а также "подрыве государственного порядка и пропаганде антиреволюционных групп и организаций".

Об этом сообщает иранское агентство IRNA, передает Day.Az со ссылкой на nv.ua.

Имя казненного не оглашается.

Как отмечает агентство, суд отклонил апелляцию обвиняемого. Казнь состоялась утром в субботу, 16 декабря, в тюрьме Захедан на юго-востоке Ирана.

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