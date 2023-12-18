ЕС предупредили о возможности столкновения с новыми военными угрозами
Евросоюз в конце десятилетия может столкнуться с новыми военными угрозами, считает глава Минобороны Германии Борис Писториус. В частности, для укрепления военного потенциала у европейских стран есть до восьми лет, сказал немецкий министр в интервью газете Welt am Sonntag, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Также за восьмилетний период страны Европы могут укрепить еще свою промышленность и общество, считает Писториус.
Россия же, как указал глава Минобороны ФРГ, значительно повысила производство вооружений.
"В конце этого десятилетия мы можем столкнуться с угрозами. Но к тому времени мы будем подготовлены к ним", - заявил Писториус.
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