Армия Израиля зафиксировала обстрелы из Ливана

Израильские военные зафиксировали запуски снарядов с территории Ливана по приграничным районам на севере Израиля и открыли ответный огонь. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Некоторое время назад был зафиксирован ряд запусков с ливанской территории в направлении районов Араб-аль-Арамше, Сасы и Довева на севере Израиля. Артиллерия Армии обороны Израиля наносит удары по источникам огня в Ливане", - говорится в заявлении.

Кроме того, несколько снарядов, запущенных из Ливана, по данным армии, не долетели до израильской территории.

"Помимо этого, некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по террористической инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане", - добавили в пресс-службе.

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