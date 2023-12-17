Германия продлит погранконтроль с тремя странами

Германия продлит пограничный контроль с Польшей, Чехией и Швейцарией минимум до 15 марта 2024 года. Об этом заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, сообщается на сайте МВД Германии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что решение продлить введенный в середине октября погранконтроль с тремя странами принято в целях борьбы с незаконным ввозом мигрантов и ограничения нелегальной миграции. В ведомстве напомнили, что внутренний контроль также действует на границе с Австрией, он продлится до 11 мая следующего года.

По словам Фезер, благодаря принятым мерам количество нелегальных въездов в страну уже сократилось более чем на 60 процентов с более чем 20 тысяч в октябре до примерно 7 300 в ноябре.

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