Китай меняет правила игры в решении долговых проблем бедных государств

Китай, ставший крупнейшим кредитором развивающихся стран, начинает устанавливать собственные правила реструктуризации проблемных долгов в отличие от действующих десятилетиями подходов Запада. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это вызывает недовольство Уолл-стрит, пишет издание. За последнее десятилетие Китай выделил $1 трлн кредитов странам Африки, Азии и Латинской Америки, чтобы укрепить свое глобальное влияние. Однако многие из этих займов теперь становятся проблемными.

В прошлом месяце Китай заблокировал сделку крупных облигационных фондов по спасению инвестиций в дефолтные замбийские долги. Это произошло спустя несколько недель после того, как китайские чиновники организовали частную реструктуризацию задолженности Шри-Ланки, обойдя попытки западных правительств сделать то же самое.

Длительные переговоры о реструктуризации продлевают экономические страдания заемных стран и их граждан. Они также снижают возмещение для облигационных фондов. Пока это коснулось небольших стран типа Ганы и Эфиопии, однако в перспективе под угрозой находятся и более крупные государства вроде Аргентины и Пакистана.

"Если мы плохо справимся с управлением смены парадигмы, то можем столкнуться с очень опасной ситуацией", - предупредил управляющий директор банка Lazard Пьер Кайлето.

В центре событий находится Замбия, второй по величине производитель меди в Африке. Пекин выделил этой стране около $4 млрд на строительство аэропортов и электростанций китайскими подрядчиками. Однако многие проекты не достигли целевых показателей, а замбийские чиновники списывали неудачи на хищения части средств, пишет WSJ.

Замбия объявила дефолт в 2020 году, и в 2021-м МВФ согласился на пакет финпомощи в $1,4 млрд при условии реструктуризации долгов другими кредиторами. Официальные лица США и других стран оказывали давление на Китай с требованием вести переговоры в рамках Парижского клуба. Пекин согласился, но переговоры затянулись почти на два года, за что он подвергся критике в неуступчивости, уточняет журнал.

Согласно традиционной схеме, страны, находящиеся в дефолте, обращались к МВФ за оценкой необходимого списания долгов для восстановления экономики, после чего договаривались с кредиторами о таких уступках.

Однако Китай ведет переговоры в основном самостоятельно, отказываясь объединять усилия с другими странами. Он также склонен возобновлять кредитование быстрее после дефолта по сравнению с Западом.

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