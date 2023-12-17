В Молдове оценили возможность переговоров с ЕС

Глава миссии Молдовы в Брюсселе Даниел Морарь заявил, что перед началом переговоров о вступлении республики в ЕС должен быть проведен этап сканирования местного законодательства на соответствие европейским нормам. Об этом он заявил в эфире радио Moldova, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Само решение означает начало переговоров - это потребует еще одного этапа, который называется скрининг или сканирование национального законодательства на соответствие законодательству ЕС", - сказал он.

Он отметил, что это необходимо для оценки того, где находится страна, чтобы понять ее полный путь к членству в ЕС.

По его словам, власти Молдовы создали календарь, чтобы определиться с организацией дальнейших действий.

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