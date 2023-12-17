https://news.day.az/world/1622902.html В Венгрии заявили об отсутствии угрозы для стран ЕС со стороны России
В Венгрии заявили об отсутствии угрозы для стран ЕС со стороны России
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил об отсутствии угрозы для стран ЕС со стороны России. Об этом он рассказал в интервью французскому телеканалу LCI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Сийярто отметил, что Венгрия не видит исходящей со стороны России опасности европейским государствам, в том числе находящимся на востоке континента. С его точки зрения их безопасность гарантирована участием в НАТО.
"Не думаю, что Россия нападет на кого-то из членов НАТО, потому что НАТО - самый сильный оборонный союз в мире", - подчеркнул глава МИД Венгрии.
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