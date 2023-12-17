Сильная буря Буэнос-Айресе

Не менее 15 человек пострадали из-за бури в Буэнос-Айресе.

Как сообщила газета La Nacion, штормовым ветром был нанесен ущерб международному аэропорту Хорхе Ньюбери, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Буря началась в Буэнос-Айресе в ночь на воскресенье. На музыкальном фестивале в центре города ветер снес палатку и несколько установленных на площадке объектов. Прибывшие на место врачи госпитализировали 13 посетителей с травмами, еще двум помощь была оказана на месте.

По данным La Nacion, в аэропорту Хорхе Ньюбери были отменены или перенаправлены в другие аэропорты 70 рейсов. На одной из видеозаписей из аэропорта видно, как ветер разворачивает припаркованный самолет и сносит трап. Также есть кадры из залов с летающим мусором и обломками.

Ранее стихия ударила по городу Баия-Бланка, расположенному на атлантическом побережье. Там из-за штормового ветра обрушилась крыша здания, в котором в этот момент проходило спортивное мероприятие со зрителями. Погибли не менее 13 человек.

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