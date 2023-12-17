Фидан провел телефонный разговор с Блинкеном

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Day.Az, об этом сообщил дипломатический источник.

Отмечено, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Стороны обсудили региональные и глобальные проблемы, американо-турецкие отношения:

"В ходе телефонного разговора была подчеркнута важность действовать в духе союзничества в отношениях. В частности, стороны обсудили членство Швеции в НАТО, проблему F-16 и сотрудничество в оборонной промышленности. Кроме того, обсуждалась и израильско-палестинская напряженность. Отметив, что ситуация в секторе Газа и на Западном берегу ухудшается, министр иностранных дел Фидан призвал США использовать свое влияние на Израиль для прекращения атак. Высокопоставленные дипломаты заявили, что после прекращения огня Израиль должен участвовать в переговорах о справедливом и прочном мире, основанном на сосуществовании двух государств".

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