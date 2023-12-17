https://news.day.az/world/1622916.html Израиль и ХАМАС готовы возобновить перемирие в Газе
Израиль и ХАМАС готовы возобновить перемирие в Газе
Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС готовы возобновить перемирие в секторе Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в силовых структурах Египта.
По их словам, разногласия между сторонами остаются по поводу деталей сделки.
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