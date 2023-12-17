Израиль и ХАМАС готовы возобновить перемирие в Газе

Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС готовы возобновить перемирие в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в силовых структурах Египта.

По их словам, разногласия между сторонами остаются по поводу деталей сделки.

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