Брата Байдена обвинили в получении денег за решение его задач

Брат президента США Джо Байдена Джеймс в течение долгих лет получал деньги за решение политических задач, связанных с обязанностями нынешнего американского лидера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом написала газета The Washington Post.

По данным WP, "брат президента Байдена десятилетиями получал финансовую выгоду от своей близости к влиятельному брату". Так, на протяжении 36 лет работы Джо Байдена в сенате США, восьми лет на посту вице-президента и трех лет в качестве главы государства, работа Джеймса как "консультанта по найму и закулисного политического решальщика" была часто связана с обязанностями его брата.

Ранее в Конгрессе США заявили о найденном чеке, компрометирующем Байдена. В частности, документ свидетельствует о получении Джо Байденом 200 тысяч долларов от своего брата Джеймса, которому платила американская медицинская компания за поиск инвесторов с Ближнего Востока.