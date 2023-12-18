США позволили ситуации на Ближнем Востоке выйти из-под контроля

США утратили контроль на Ближнем Востоке, что, по мнению бывшего президента Дональда Трампа, может привести к катастрофе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в своем сообщении в социальной сети Truth Social он отметил, что происходят серьезные негативные события, которые, возможно, можно предотвратить с применением силы и решительности.

Также он выразил аналогичные опасения относительно ситуации между Россией и Украиной. Трамп ранее отметил, что США потеряли союзников и остались "одни на целом острове", подчеркнув, что администрация Байдена стремится сделать страну "обедневшей" и "постоянно отключаемой от электроэнергии", что, по его мнению, приведет к умоляниям перед врагами.

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