Землетрясение у берегов Турции

Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в Мраморном море недалеко от побережья турецкой провинции Ялова к югу от Стамбула.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило государственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

По его данным, эпицентр находился в 8 км от побережья города Чинарджик. Очаг залегал на глубине 11-14 км.

Землетрясение ощущалось в некоторых районах Стамбула. Данных о каких-либо разрушениях не поступало.

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