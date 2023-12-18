https://news.day.az/world/1622928.html Землетрясение у берегов Турции
Землетрясение у берегов Турции
Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в Мраморном море недалеко от побережья турецкой провинции Ялова к югу от Стамбула.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило государственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.
По его данным, эпицентр находился в 8 км от побережья города Чинарджик. Очаг залегал на глубине 11-14 км.
Землетрясение ощущалось в некоторых районах Стамбула. Данных о каких-либо разрушениях не поступало.
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