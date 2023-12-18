Южная Корея предупредила КНДР о последствиях пусков ракет

Вся ответственность за осложнение обстановки, которое может последовать вслед за запуском баллистической ракеты большой дальности, лежит на КНДР.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, c таким заявлением выступили в комитете начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.

"Северная Корея продолжает опасные провокации, несмотря на неоднократные предупреждения нашей армии. Еще раз серьезно предупреждаем, что вся ответственность за любое последующее развитие событий лежит на Северной Корее", - сказал высокопоставленный член комитета генерал-майор Ли Сын О. Его выступление транслировал телеканал Yonhap News TV.

Ли Сын О потребовал немедленно прекратить "провокационные действия, вызывающие рост военной напряженности в регионе". Вооруженные силы Республики Корея подчеркнули, что пуски баллистических ракет КНДР нарушают резолюции Совета Безопасности ООН и представляют угрозу миру и стабильности на Корейском полуострове. Он повторил, что КНДР 18 декабря запустила баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря из столичного региона.

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