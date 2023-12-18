В Израиле назвали число солдат, погибших в операции против ХАМАС

Общее число погибших в секторе Газа израильских военнослужащих достигло 126 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

18 декабря стало известно о гибели еще четырех солдат - 20-летнего Урия Байера, 21-летнего Лиава Алуша, 26-летнего Этана Наэ и 23-летнего Таля Филиба. В результате общее число израильских бойцов, погибших в ходе наземной операции против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, выросло до 126 человек.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября в рамках операции "Наводнение Аль-Акса" и захвату более 200 заложников. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, израильская операция получила название "Железные мечи".

Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа, при этом в анклав перестали поставлять воду, продовольствие, снабжать электричеством и топливом. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП "Рафах" на границе с Египтом только после 20 октября.

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