Африканская страна допустила возможность военного вторжения

Назначенный военными премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн допустил возможность вооруженного вторжения в африканскую страну, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Не нужно питать иллюзий, в любой момент что-то может случиться. Но помните, что у нас закаленная армия, армия, которая сильнее террористов", - сказал политик.

Зейн подчеркнул, что в случае нападения того или иного государства Нигер будет защищаться.

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