https://news.day.az/world/1622996.html Африканская страна допустила возможность военного вторжения
Африканская страна допустила возможность военного вторжения
Назначенный военными премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн допустил возможность вооруженного вторжения в африканскую страну, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Не нужно питать иллюзий, в любой момент что-то может случиться. Но помните, что у нас закаленная армия, армия, которая сильнее террористов", - сказал политик.
Зейн подчеркнул, что в случае нападения того или иного государства Нигер будет защищаться.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре