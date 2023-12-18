В США Трампа назвали угрозой демократии

Экс-президент США Дональд Трамп представляет собой угрозу демократии в стране, при этом растет недовольство политикой президента США Джо Байдена. Такое мнение высказал обозреватель агентства Bloomberg Мэттью Иглесиас в статье, опубликованной на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

"Трамп на самом деле представляет собой серьезную угрозу демократии США. Во время своего предыдущего президентского срока он подстрекал агрессивную толпу к нападению на Капитолий, пытаясь заставить членов конгресса отменить результаты президентских выборов", - считает обозреватель.

При этом подчеркивается, что избиратели в США, поддерживающие президента Джо Байдена, "предрасположены к недовольству".

До этого глава Белого дома Джо Байден заявил, что проводимое в отношении него расследование об импичменте - это "политический трюк" республиканцев.

13 декабря республиканцы выразили готовность объявить голосование по импичменту Байдену. Они подчеркнули, что голосование необходимо, чтобы "дать им полные полномочия" для проведения расследования по этому вопросу на фоне ожидаемых юридических проблем со стороны Белого дома.

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