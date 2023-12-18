Турция призывает ЕС к справедливости в вопросе евроинтеграции
Турция ожидает от Евросоюза более здравого и справедливого подхода к вопросу членства страны в сообществе, а также скорейших шагов, касающихся обновления отношений в рамках таможенного союза и упрощения визового режима.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан в телефонном разговоре с еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства Оливером Варгейи.
Как сообщили ТАСС турецкие дипломатические источники, стороны, в частности, обсудили итоги саммита Евросоюза, который состоялся 14-15 декабря. "Министр Фидан заявил, что ЕС должен занять более здравую и справедливую позицию по отношению к Турции. Он также отметил, что Турция ожидает от ЕС скорейших конкретных шагов в таких вопросах, как обновление таможенного союза, расширение сотрудничества в области инвестиций и упрощение визового режима", - отметили в МИД.
Кроме того, турецкий министр сообщил, что считает ошибочным перенос на следующий саммит рассмотрения совместного заявления об отношениях Турции и ЕС, которое было подготовлено Еврокомиссией и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
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