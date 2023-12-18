Сегодня ЕС введет новые антироссийские санкции

Евросоюз уже в понедельник может одобрить 12-й пакет антироссийских санкций, который предполагает в том числе ограничения на импорт российских алмазов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом неназванные дипломаты ЕС сообщили Financial Times (FT).

"Пакет санкций могут принять сегодня, сказали дипломаты", - сообщает издание.

По данным собеседников FT, 26 из 27 стран ЕС дали свое согласие на новые санкции.

"Остались формальности", - отметил один из дипломатов.

Издание отмечает, что помимо введения новых запретов, ЕС хочет ослабить контроль за импортом некоторых предметов роскоши. Кроме того, союз намерен разрешить своим гражданам оставлять автомобили, на которых они выезжали из России, при условии, что страна, чью границу они пересекают, не имеет возражений.

По данным FT, о такой мере просили несколько стран - не те, которые граничат с Россией и обеспечивают соблюдение этих правил.

В ночь на воскресенье европейские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Австрия, блокировавшая согласование 12-го пакета санкций ЕС против России, сняла возражения.

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