ЦАХАЛ объявляет паузу в боевых действиях

Израильская армия вновь сделает гуманитарную паузу в боевых действиях на четыре часа на юге сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

"Армия обороны Израиля делает тактические паузы из гуманитарных соображений, чтобы позволить гражданскому населению пополнить запасы еды и воды. Сегодня, 18 декабря, пауза устанавливается в лагере [беженцев] Рафах с 10:00 до 14:00 (с 12:00 до 16:00 по бакинскому времени)", - говорится в сообщении, размещенном в соцсети X (ранее Twitter).

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